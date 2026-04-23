Consuma nastri di cartucce

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Consuma nastri di cartucce' è 'Mitragliatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MITRAGLIATRICE

Perché la soluzione è Mitragliatrice? Una mitragliatrice è un'arma automatica progettata per sparare grandi quantità di colpi in rapida successione. La sua funzione principale consiste nel consumare nastri di cartucce, permettendo di mantenere un fuoco continuo durante operazioni militari o di difesa. La capacità di utilizzare grandi quantità di munizioni la rende efficace in situazioni di combattimento prolungate. La sua presenza rappresenta un elemento di potenza e presenza sul campo di battaglia, influenzando le strategie militari.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Consuma nastri di cartucce". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Consuma nastri di cartucce nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Mitragliatrice

Questa pagina è dedicata alla definizione "Consuma nastri di cartucce" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Consuma nastri di cartucce" conferma che la soluzione 'Mitragliatrice' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Mitragliatrice

M Milano I Imola T Torino R Roma A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Consuma nastri di cartucce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mitragliatrice' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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