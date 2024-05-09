L ultimo della nidiata

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L ultimo della nidiata' è 'Cria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CRIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L ultimo della nidiata
  • Risposta: CRIA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CIA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Cria? La crià è il più piccolo e fragile tra i nuovi nati di un animale, spesso l’ultimo ad arrivare. Si distingue per la sua tenera età e bisogno di cure speciali, rimanendo spesso sotto l’attenzione dei genitori fino a diventare più forte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L ultimo della nidiata: risposta da 4 lettere

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