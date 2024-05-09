L ultimo della nidiata

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L ultimo della nidiata' è 'Cria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C R I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L ultimo della nidiata

L ultimo della nidiata Risposta: CRIA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C I A

Inizia con: C

C Finisce con: A

Perchè la soluzione è Cria? La crià è il più piccolo e fragile tra i nuovi nati di un animale, spesso l’ultimo ad arrivare. Si distingue per la sua tenera età e bisogno di cure speciali, rimanendo spesso sotto l’attenzione dei genitori fino a diventare più forte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L ultimo della nidiata: risposta da 4 lettere

Se la definizione "L ultimo della nidiata" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cria. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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