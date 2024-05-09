L ultimo della nidiata
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L ultimo della nidiata' è 'Cria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L ultimo della nidiata
- Risposta: CRIA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CIA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Cria? La crià è il più piccolo e fragile tra i nuovi nati di un animale, spesso l’ultimo ad arrivare. Si distingue per la sua tenera età e bisogno di cure speciali, rimanendo spesso sotto l’attenzione dei genitori fino a diventare più forte. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L ultimo della nidiata: risposta da 4 lettere
Se la definizione "L ultimo della nidiata" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cria. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.