L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti' è 'Accettazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACCETTAZIONE

Perchè la soluzione è Accettazione? L’accettazione è il primo passo negli ospedali, dove si accolgono i pazienti e si organizza il loro ingresso. Qui si raccolgono le informazioni necessarie e si indirizza ciascuno nel reparto più adatto alle sue esigenze, garantendo un flusso ordinato e rapido. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Accettazione

Quando la definizione "L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Accettazione'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti

L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti Risposta: ACCETTAZIONE

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Schema utile: A___________

A___________ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 12 lettere della soluzione

A Ancona C Como C Como E Empoli T Torino T Torino A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Accettazione' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.