L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti' è 'Accettazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACCETTAZIONE

Perchè la soluzione è Accettazione? L’accettazione è il primo passo negli ospedali, dove si accolgono i pazienti e si organizza il loro ingresso. Qui si raccolgono le informazioni necessarie e si indirizza ciascuno nel reparto più adatto alle sue esigenze, garantendo un flusso ordinato e rapido. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Accettazione

Quando la definizione "L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Accettazione'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti
  • Risposta: ACCETTAZIONE
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Schema utile: A___________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Le 12 lettere della soluzione

A Ancona
C Como
C Como
E Empoli
T Torino
T Torino
A Ancona
Z Zara
I Imola
O Otranto
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Accettazione' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ufficio della PA che accorpa vari servizi L ufficio dal quale partono gli ordini I loro pazienti sono bestie Addormentare i pazienti L ufficio del titolare della diocesi 

Altre definizioni collegate

Con ufficio: L ufficio riservato al capo di un ateneo 

Con ospedali: Gestiscono gli ospedali all interno di un territorio 

Con smista: Smista le telefonate 