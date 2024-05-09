L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti' è 'Accettazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ACCETTAZIONE
Perchè la soluzione è Accettazione? L’accettazione è il primo passo negli ospedali, dove si accolgono i pazienti e si organizza il loro ingresso. Qui si raccolgono le informazioni necessarie e si indirizza ciascuno nel reparto più adatto alle sue esigenze, garantendo un flusso ordinato e rapido. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Accettazione
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti
- Risposta: ACCETTAZIONE
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: A___________
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Accettazione' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ufficio della PA che accorpa vari servizi L ufficio dal quale partono gli ordini I loro pazienti sono bestie Addormentare i pazienti L ufficio del titolare della diocesi
Altre definizioni collegate
Con ufficio: L ufficio riservato al capo di un ateneo
Con ospedali: Gestiscono gli ospedali all interno di un territorio
Con smista: Smista le telefonate