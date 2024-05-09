Lo tocca l ipotenusa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo tocca l ipotenusa' è 'Cateto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATETO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo tocca l ipotenusa" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo tocca l ipotenusa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cateto? Il termine si riferisce a uno dei due segmenti che formano un angolo retto in un triangolo rettangolo. È la linea che si trova ai lati dell'angolo di novanta gradi, collegando i vertici degli altri due lati. Questa parte è fondamentale per calcolare la lunghezza dell'ipotenusa e le proprietà del triangolo. Viene chiamato anche cateto, poiché si trova lungo i lati dell'angolo retto.

Per risolvere la definizione "Lo tocca l ipotenusa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo tocca l ipotenusa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cateto:

C Como A Ancona T Torino E Empoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo tocca l ipotenusa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

