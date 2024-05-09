Stella cadente

SOLUZIONE: METEORA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stella cadente" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stella cadente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Meteora? Una meteora è un fenomeno luminoso che si verifica quando un piccolo corpo spaziale entra nell’atmosfera terrestre, producendo una scia di luce brillante e fugace nel cielo notturno. Questo spettacolo si manifesta come un bagliore rapido che attraversa l’aria, suscitando meraviglia tra gli osservatori. La sua breve durata e il suo bagliore intenso la rendono un evento affascinante e spesso associato a desideri e sogni. Osservare una meteora è un’esperienza che rimane impressa nella memoria.

La definizione "Stella cadente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stella cadente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Meteora:

M Milano E Empoli T Torino E Empoli O Otranto R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stella cadente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

