Si esprime dopo aver visto una stella cadente nei cruciverba: la soluzione è Desiderio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si esprime dopo aver visto una stella cadente' è 'Desiderio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DESIDERIO

Curiosità e Significato di Desiderio

Approfondisci la parola di 9 lettere Desiderio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Desiderio? Desiderio è il sentimento che si prova quando, dopo aver visto una stella cadente, si esprime un sogno o una speranza segreta. È quell’istante magico in cui le emozioni si mescolano al desiderio di realizzare qualcosa di speciale. Un gesto semplice, come esprimere un pensiero, racchiude spesso l’energia di questa forte aspirazione. È il modo in cui la fantasia si trasforma in volontà concreta.

Come si scrive la soluzione Desiderio

Hai trovato la definizione "Si esprime dopo aver visto una stella cadente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

S Savona

I Imola

D Domodossola

E Empoli

R Roma

I Imola

O Otranto

