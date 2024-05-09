Spettanza d un diritto

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Spettanza d un diritto' è 'Titolarità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TITOLARITÀ

Come completare la definizione

  • Definizione: Spettanza d un diritto
  • Risposta: TITOLARITÀ
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: T_________
  • Inizia con: T
  • Finisce con: À

Perché la soluzione è Titolarità? La titolarità indica il diritto di possedere, usare e disporre di una cosa o di un bene. Essa rappresenta l'insieme delle prerogative che un soggetto ha su un determinato bene, conferendogli il controllo esclusivo e la possibilità di esercitare i propri diritti su di esso. La titolarità si concretizza attraverso documenti o attestazioni che ne dimostrano l'esistenza. La sua esistenza garantisce che il soggetto possa agire nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Titolarità'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Spettanza d un diritto - risposta corretta per cruciverba

Quando la definizione "Spettanza d un diritto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Titolarità'.

Schemi utili per Titolarità

  • Schema parole: 10
  • La soluzione inizia con T
  • La soluzione finisce con À
  • Schema iniziale: T_________
  • Schema finale: ______RITÀ

Le 10 lettere della soluzione Titolarità

T Torino
I Imola
T Torino
O Otranto
L Livorno
A Ancona
R Roma
I Imola
T Torino
À -

La soluzione 'Titolarità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Spettanza d un diritto". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni collegate

Definizioni con la parola diritto: Si svolge per dirimere cause di diritto privato Danno diritto ai dividendi Esercitano il diritto di voto 

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Rispondono di diritto o di rovescioTutt altro che dirittoIl diritto di CiceroneIl diritto di restituire un prodotto al venditoreUn buono che dà diritto all ingresso

I A M R O