Spettanza d un diritto
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SOLUZIONE: TITOLARITÀ
Come completare la definizione
- Definizione: Spettanza d un diritto
- Risposta: TITOLARITÀ
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: T_________
- Inizia con: T
- Finisce con: À
Perché la soluzione è Titolarità? La titolarità indica il diritto di possedere, usare e disporre di una cosa o di un bene. Essa rappresenta l'insieme delle prerogative che un soggetto ha su un determinato bene, conferendogli il controllo esclusivo e la possibilità di esercitare i propri diritti su di esso. La titolarità si concretizza attraverso documenti o attestazioni che ne dimostrano l'esistenza. La sua esistenza garantisce che il soggetto possa agire nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti.
Spettanza d un diritto - risposta corretta per cruciverba
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Schemi utili per Titolarità
- Schema parole: 10
- La soluzione inizia con T
- La soluzione finisce con À
- Schema iniziale: T_________
- Schema finale: ______RITÀ
Le 10 lettere della soluzione Titolarità
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