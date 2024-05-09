Spettanza d un diritto

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Spettanza d un diritto' è 'Titolarità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TITOLARITÀ

Come completare la definizione Definizione: Spettanza d un diritto

Spettanza d un diritto Risposta: TITOLARITÀ

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: T_________

T_________ Inizia con: T

T Finisce con: À

Perché la soluzione è Titolarità? La titolarità indica il diritto di possedere, usare e disporre di una cosa o di un bene. Essa rappresenta l'insieme delle prerogative che un soggetto ha su un determinato bene, conferendogli il controllo esclusivo e la possibilità di esercitare i propri diritti su di esso. La titolarità si concretizza attraverso documenti o attestazioni che ne dimostrano l'esistenza. La sua esistenza garantisce che il soggetto possa agire nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti.

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Spettanza d un diritto - risposta corretta per cruciverba

Quando la definizione "Spettanza d un diritto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Titolarità'.

Schemi utili per Titolarità

Schema parole: 10

La soluzione inizia con T

La soluzione finisce con À

Schema iniziale: T_________

Schema finale: ______RITÀ

Le 10 lettere della soluzione Titolarità

T Torino I Imola T Torino O Otranto L Livorno A Ancona R Roma I Imola T Torino À -

La soluzione 'Titolarità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Spettanza d un diritto". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.