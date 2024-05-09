Lo sono i territori del Polo Nord

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono i territori del Polo Nord' è 'Artici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARTICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono i territori del Polo Nord" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono i territori del Polo Nord". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Artici? Le aree che si trovano nelle regioni più fredde dell'emisfero settentrionale sono conosciute come ARTICI. Questi territori sono caratterizzati da temperature molto basse, ghiacci perenni e un ambiente unico che ospita diverse specie adattate a condizioni estreme. L'estensione di queste zone varia con le stagioni, ma rappresentano un'area di grande importanza climatica e biologica.

La definizione "Lo sono i territori del Polo Nord" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono i territori del Polo Nord" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Artici:

A Ancona R Roma T Torino I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono i territori del Polo Nord" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

