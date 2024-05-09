Sono duri da rosicchiare

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono duri da rosicchiare

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono duri da rosicchiare' è 'Ossi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono duri da rosicchiare" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono duri da rosicchiare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ossi? Gli ossi sono parti dure del corpo degli animali, spesso utilizzate come premio o alimento per alcuni animali domestici. La loro consistenza resistente li rende difficili da rosicchiare, richiedendo molta forza e pazienza. La loro durezza li distingue da altri alimenti più morbidi, e sono apprezzati per la loro capacità di mantenere impegnati gli animali più a lungo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono duri da rosicchiare nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ossi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono duri da rosicchiare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono duri da rosicchiare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ossi:

O Otranto S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono duri da rosicchiare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Li scarta chi mangia il pollobuchi: sono ottimi con il risotto gialloFamosa raccolta di Eugenio MontaleSono duri in ogni lavoroSono duri in mezzo alle difficoltàSono duri da scolpireSono duri di comprendonioSono duri per il novizio