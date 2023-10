Può terminare in ato uto o ito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può terminare in ato uto o ito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 10 lettere : PARTICIPIO

Significato/Curiosita : Puo terminare in ato uto o ito

/belli-belle). gli aggettivi derivati dai participi passati (che in italiano hanno desinenza ato, uto e ito) si comportano allo stesso modo, ad esempio: indurmentà... /belli-belle). gli aggettivi derivati dai participi passati (cheitaliano hanno desinenza) si comportano allo stesso modo, ad esempio: indurmentà... Il participio è un modo verbale molto vicino all'aggettivo e al sostantivo. Deve il suo nome al fatto che partecipa (in latino partem capit, cioè prende parte) a queste categorie. Ha in italiano due tempi, il presente e il passato. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

