Società che finanzia una squadra sportiva ing

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Società che finanzia una squadra sportiva ing' è 'Sponsor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPONSOR

Vuoi approfondire la risposta Sponsor? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Sponsor? Uno sponsor è un'organizzazione che decide di sostenere una squadra sportiva con contributi economici o materiali. Questo supporto permette alla squadra di affrontare meglio le competizioni e migliorare le proprie prestazioni. In cambio, lo sponsor ottiene visibilità e pubblicità, associando il proprio nome a successi e valori sportivi. La presenza di uno sponsor è fondamentale per molte squadre che cercano di crescere e affermarsi nel loro settore.

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Società che finanzia una squadra sportiva ing nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sponsor

Questa pagina è dedicata alla definizione "Società che finanzia una squadra sportiva ing" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sponsor'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Società che finanzia una squadra sportiva ing

Società che finanzia una squadra sportiva ing Risposta: SPONSOR

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: S______

S______ Inizia con: S

S Finisce con: R

Le 7 lettere della soluzione

S Savona P Padova O Otranto N Napoli S Savona O Otranto R Roma

La soluzione 'Sponsor' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Società che finanzia una squadra sportiva ing". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.