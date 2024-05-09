Società che finanzia una squadra sportiva ing

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Società che finanzia una squadra sportiva ing' è 'Sponsor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPONSOR

Vuoi approfondire la risposta Sponsor? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Sponsor? Uno sponsor è un'organizzazione che decide di sostenere una squadra sportiva con contributi economici o materiali. Questo supporto permette alla squadra di affrontare meglio le competizioni e migliorare le proprie prestazioni. In cambio, lo sponsor ottiene visibilità e pubblicità, associando il proprio nome a successi e valori sportivi. La presenza di uno sponsor è fondamentale per molte squadre che cercano di crescere e affermarsi nel loro settore.

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Società che finanzia una squadra sportiva ing nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sponsor

Questa pagina è dedicata alla definizione "Società che finanzia una squadra sportiva ing" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sponsor'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Società che finanzia una squadra sportiva ing
  • Risposta: SPONSOR
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: R

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
P Padova
O Otranto
N Napoli
S Savona
O Otranto
R Roma

La soluzione 'Sponsor' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Società che finanzia una squadra sportiva ing". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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