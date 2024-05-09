Società che finanzia una squadra sportiva ing
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Società che finanzia una squadra sportiva ing' è 'Sponsor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SPONSOR
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Perché la soluzione è Sponsor? Uno sponsor è un'organizzazione che decide di sostenere una squadra sportiva con contributi economici o materiali. Questo supporto permette alla squadra di affrontare meglio le competizioni e migliorare le proprie prestazioni. In cambio, lo sponsor ottiene visibilità e pubblicità, associando il proprio nome a successi e valori sportivi. La presenza di uno sponsor è fondamentale per molte squadre che cercano di crescere e affermarsi nel loro settore.
Società che finanzia una squadra sportiva ing nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sponsor
Questa pagina è dedicata alla definizione "Società che finanzia una squadra sportiva ing" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sponsor'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Società che finanzia una squadra sportiva ing
- Risposta: SPONSOR
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: R
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Sponsor' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Società che finanzia una squadra sportiva ing". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Insieme dei supporters di una squadra sportiva Uno sport di squadra con palle e mazze ing Forma uno spirito di squadra: team ing Pupazzo simbolo di una squadra sportiva fra Compagno di squadra a Dublino ing
Altre definizioni collegate
Con società: La società che costruì i primi MAS
Con finanzia: Finanzia gli atleti
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