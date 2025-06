Scimmietta che non ha la coda prensile nei cruciverba: la soluzione è Macaco

Home / Soluzioni Cruciverba / Scimmietta che non ha la coda prensile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Scimmietta che non ha la coda prensile' è 'Macaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACACO

Curiosità e Significato di "Macaco"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Macaco, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Macaco? Il termine macaco si riferisce a un tipo di scimmia, spesso riconoscibile per il suo aspetto e comportamento. È un primate che vive principalmente in Asia e Africa, noto per la sua agilità e intelligenza. La caratteristica distintiva di alcune specie è l'assenza di una coda prensile, che le differenzia da altre scimmie. Insomma, il macaco è un esempio affascinante della biodiversità animale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quello che vive a Gibilterra è detto anche bertucciaUna scimmietta comune in AsiaQuello di Gibilterra è detto anche bertucciaAll estremità della coda ha la Stella polareHa coda piatta e zampe posteriori palmateHa la coda col ciuffo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Macaco

Hai trovato la definizione "Scimmietta che non ha la coda prensile" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

C Como

A Ancona

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O K C N H I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHINOOK" CHINOOK

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.