La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il Rocco protagonista dei gialli di Manzini' è 'Schiavone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCHIAVONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Rocco protagonista dei gialli di Manzini" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Rocco protagonista dei gialli di Manzini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Schiavone? Schiavone è un commissario protagonista di numerosi gialli scritti da Manzini. Con il suo stile deciso e intuitivo, indaga su misteriosi casi criminali, mostrando grande determinazione e capacità di ascolto. La sua figura è diventata simbolo nel mondo del noir italiano, rappresentando l'eroe che affronta le sfide più difficili con intuito e coraggio.

La soluzione associata alla definizione "Il Rocco protagonista dei gialli di Manzini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Rocco protagonista dei gialli di Manzini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Schiavone:

S Savona C Como H Hotel I Imola A Ancona V Venezia O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Rocco protagonista dei gialli di Manzini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

