La Soluzione ♚ Rocco protagonista dei gialli di Antonio Manzini

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Rocco protagonista dei gialli di Antonio Manzini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCHIAVONE

Curiosità su Rocco protagonista dei gialli di antonio manzini: Racconti e romanzi gialli: sangue marcio e la giostra dei criceti sono i suoi primi lavori. con sellerio editore palermo, antonio manzini dà alla stampa racconti... Francesca Schiavone (Milano, 23 giugno 1980) è un'allenatrice di tennis ed ex tennista italiana. Ritenuta una delle più forti tenniste italiane di sempre, è stata la vincitrice del Roland Garros 2010, ed è stata la prima tennista italiana, e la terza cronologicamente tra gli italiani (dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta), ad avere vinto un torneo del Grande Slam nel singolare: trattasi questa, insieme allo US Open 2015 vinto da Flavia Pennetta, della vittoria più importante per il tennis italiano al femminile. Attualmente è l'unica giocatrice italiana ad avere disputato due finali del Grande Slam, avendo raggiunto l'ultimo atto al ...

