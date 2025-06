Alicia Bartlett scrittrice spagnola di gialli nei cruciverba: la soluzione è Giménez

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Alicia Bartlett scrittrice spagnola di gialli' è 'Giménez'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIMÉNEZ

La parola Giménez è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Giménez.

Perché la soluzione è Giménez? Giménez è un cognome spagnolo molto diffuso, spesso associato a figure di rilievo nella letteratura e cultura. In ambito letterario, si può pensare a autori come José María Giménez o altri scrittori con questo nome. La presenza di questo cognome evoca tradizione e passione per la scrittura, rappresentando un simbolo di identità e orgoglio culturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Alicia Giménez nota scrittrice spagnolaLa Highsmith scrittrice di gialliLa Cornwell scrittrice di gialli

