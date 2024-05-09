Rivolgimento radicale di opinioni tradizionali nei cruciverba: la soluzione è Rivoluzione Copernicana

La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Rivolgimento radicale di opinioni tradizionali' è 'Rivoluzione Copernicana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIVOLUZIONE COPERNICANA

Curiosità e Significato di Rivoluzione Copernicana

Approfondisci la parola di 22 lettere Rivoluzione Copernicana: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Opinioni soggettiveUn radicale monovalenteScambio di opinioni per lo più in ambito politicoOpinioni personaliScrisse Opinioni di un clown

Come si scrive la soluzione Rivoluzione Copernicana

Le 22 lettere della soluzione Rivoluzione Copernicana:
R Roma
I Imola
V Venezia
O Otranto
L Livorno
U Udine
Z Zara
I Imola
O Otranto
N Napoli
E Empoli
 
C Como
O Otranto
P Padova
E Empoli
R Roma
N Napoli
I Imola
C Como
A Ancona
N Napoli
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O A N E R U T T C

