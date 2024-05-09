Vi risiedeva il Dalai Lama

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi risiedeva il Dalai Lama' è 'Tibet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIBET

Perché la soluzione è Tibet? Il luogo dove il Dalai Lama aveva la sua residenza storica è un territorio ricco di cultura e spiritualità. Questo spazio rappresenta anche un simbolo di identità e resistenza per il popolo tibetano. Situato tra le alte montagne dell'Asia, è noto per i suoi paesaggi e tradizioni antiche. La presenza del leader spirituale ha rafforzato il legame tra il territorio e la spiritualità buddista.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi risiedeva il Dalai Lama" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi risiedeva il Dalai Lama". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Vi risiedeva il Dalai Lama nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tibet

La definizione "Vi risiedeva il Dalai Lama" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi risiedeva il Dalai Lama" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tibet:

T Torino I Imola B Bologna E Empoli T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi risiedeva il Dalai Lama" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

