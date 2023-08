Il film di Scorsese del 1997 sulla vita dell attuale Dalai Lama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il film di Scorsese del 1997 sulla vita dell attuale Dalai Lama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : KUNDUN

Significato/Curiosita : Il film di scorsese del 1997 sulla vita dell attuale dalai lama

il xiv e attuale dalai lama del tibet. lhamo dondrub, ossia «dea che esaudisce i desideri» in tibetano, nacque in una povera e numerosa famiglia di agricoltori... «il dalai lama non crede nella guerra.» (xiv dalai lama) kundun è un film del 1997 diretto da martin scorsese, tratto dal libro autobiografico la libertà... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il film di Scorsese del 1997 sulla vita dell attuale Dalai Lama : film; scorsese; 1997; sulla; vita; attuale; dalai; lama; Il dipartimento della Tv di Stato che produce film ; La nuova versione di un vecchio film ; Titolo italiano di un film di John Ford del 1950; È una visione di tutto riposo ma non è il film etto rosa; Arresta nei film western; Il Robert di tanti film di scorsese ; The film del 2004 diretto da scorsese ing; Il nome di scorsese ; Stone : Oliver = scorsese : x; Il Leonardo interprete di tanti film di scorsese ; Tormentone di Alexia del 1997 ; La Natalie che cantava Torn nel 1997 ; Air film del 1997 con Harrison Ford ing; Gli abitanti del Congo dal 1971 al 1997 ; Il Mauro difensore del Milan dal 1980 al 1997 ; Piegato a gancio sulla punta; Il capanno sulla spiaggia; Lo si prende sulla spiaggia; Ha una criniera ruvida e folta sulla schiena; Il cartiglio sulla Croce; Spiaggia fra Roma e Civita vecchia; Fanno vita da asceti; Ritornate a nuova vita ; Una legge della malavita ; Svenute o senza vita ; Il nome attuale dell Honduras Britannico; L attuale presidente di Confindustria; attuale nome dell Asia Minore; Vulcano spento al di sotto dell attuale Napoli; L attuale Asia Minore; Il XIV dalai Lama: Gyatso; Li governava il dalai Lama; Vi risiedeva il dalai Lama; Il Paese ilei dalai Lama; La regione dell Asia in cui risiedeva il dalai Lama; Esclama zione romanesca; Dispari nella lama ; Esclama zione di sorpresa; Cefalopodi preistorici simili ai calama ri; Così è detto il mercato di branzini e calama ri;

Cerca altre Definizioni