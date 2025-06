Può essere svasata o a tubo nei cruciverba: la soluzione è Gonna

GONNA

Curiosità e Significato di "Gonna"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Gonna, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gonna? La gonna è un indumento femminile che può avere diverse forme, come svasata o a tubo, adattandosi così a vari stili e occasioni. Questo capo d'abbigliamento è perfetto per valorizzare la silhouette, offrendo comfort e versatilità. Indossare una gonna permette di esprimere la propria personalità attraverso tessuti, colori e fantasie differenti, rendendola un must nel guardaroba di ogni donna.

Quella calice è svasataUna parte del tailleurUn indumento tipicamente femminilePuò essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobileUn viaggio che può essere punitivo

Come si scrive la soluzione Gonna

Hai trovato la definizione "Può essere svasata o a tubo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

O Otranto

N Napoli

N Napoli

A Ancona

