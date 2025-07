Può essere sinonimo di noia nei cruciverba: la soluzione è Barba

BARBA

Curiosità e Significato di Barba

Perché la soluzione è Barba? La parola barba indica i peli che crescono sul viso, tipicamente maschile, e rappresenta uno stile distintivo e personale. In modo figurato, può simboleggiare lunghe attese o situazioni monotone, come quella di una noia infinita. Quindi, in certi contesti, barba diventa un modo divertente per descrivere momenti di monotonia o di lunga attesa.

Come si scrive la soluzione Barba

La definizione "Può essere sinonimo di noia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

R Roma

B Bologna

A Ancona

