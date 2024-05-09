Punti magnetici

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Punti magnetici' è 'Poli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLI

Perché la soluzione è Poli? I poli sono le due estremità di un magnete, caratterizzate da proprietà opposte, come nord e sud. Questi punti attraggono o respingono altri oggetti ferromagnetici, determinando il comportamento del campo magnetico. La presenza di poli è essenziale per la creazione di linee di forza che partono da un polo e terminano all’altro, formando un ciclo continuo. La comprensione di questa caratteristica permette di spiegare come funzionano elettrodomestici e dispositivi tecnologici basati sul magnetismo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Punti magnetici". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Punti magnetici nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Poli

La definizione "Punti magnetici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Punti magnetici" conferma che la soluzione 'Poli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Poli

P Padova O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Punti magnetici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Poli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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