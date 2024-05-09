Privi di asperità

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Privi di asperità' è 'Lisci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISCI

Perché la soluzione è Lisci? L'aggettivo lisci descrive una superficie priva di irregolarità, asperità o asperità, risultando uniforme al tatto e alla vista. Questa caratteristica si riferisce sia a materiali solidi come il vetro o il metallo, sia a superfici di altri oggetti, conferendo un aspetto levigato e senza asperità. La qualità di essere lisci è importante in diversi contesti, dalla produzione industriale alla precisione tecnica, per garantire funzionalità e estetica ottimali. Una superficie liscia si distingue per la sua capacità di scorrere facilmente o di essere facilmente pulita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Privi di asperità". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Privi di asperità nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lisci

Se la definizione "Privi di asperità" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Privi di asperità" conferma che la soluzione 'Lisci' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lisci

L Livorno I Imola S Savona C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Privi di asperità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lisci' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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