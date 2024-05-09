Prive di macchie

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Prive di macchie' è 'Nette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NETTE

ALTRE SOLUZIONI: PULITE

Perché la soluzione è Nette? Una descrizione precisa di un oggetto o di un'immagine implica la capacità di percepire ogni dettaglio senza distorsioni o imperfezioni. Quando una superficie o un'immagine appare senza segni di sporco, imperfezioni o variazioni di colore, si dice che è netta. La chiarezza e la purezza visiva sono caratteristiche che permettono di distinguere chiaramente ogni elemento presente, facilitando una comprensione accurata della scena. La nitidezza contribuisce a valorizzare la qualità visiva e la purezza di ciò che si osserva.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Nette'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Prive di macchie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nette

Questa pagina è dedicata alla definizione "Prive di macchie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nette'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Prive di macchie
  • Risposta: NETTE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: N____
  • Inizia con: N
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

N Napoli
E Empoli
T Torino
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Nette' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prive di macchie". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Prive di cordialità Prive di orecchio Le macchie sul volto dovute alla dilatazione dei capillari Prive di affezioni Prive di anima viva 

Altre definizioni collegate

Con prive: Zone prive di alture 

Con macchie: muscaria: fungo tossico rosso a macchie bianche 