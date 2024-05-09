Prive di macchie

Home / Soluzioni Cruciverba / Prive di macchie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Prive di macchie' è 'Nette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NETTE

ALTRE SOLUZIONI: PULITE

Perché la soluzione è Nette? Una descrizione precisa di un oggetto o di un'immagine implica la capacità di percepire ogni dettaglio senza distorsioni o imperfezioni. Quando una superficie o un'immagine appare senza segni di sporco, imperfezioni o variazioni di colore, si dice che è netta. La chiarezza e la purezza visiva sono caratteristiche che permettono di distinguere chiaramente ogni elemento presente, facilitando una comprensione accurata della scena. La nitidezza contribuisce a valorizzare la qualità visiva e la purezza di ciò che si osserva.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Nette' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Prive di macchie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nette

Questa pagina è dedicata alla definizione "Prive di macchie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nette'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Prive di macchie

Prive di macchie Risposta: NETTE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: N____

N____ Inizia con: N

N Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

N Napoli E Empoli T Torino T Torino E Empoli

La soluzione 'Nette' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prive di macchie". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.