Prive di macchie
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Prive di macchie' è 'Nette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NETTE
ALTRE SOLUZIONI: PULITE
Perché la soluzione è Nette? Una descrizione precisa di un oggetto o di un'immagine implica la capacità di percepire ogni dettaglio senza distorsioni o imperfezioni. Quando una superficie o un'immagine appare senza segni di sporco, imperfezioni o variazioni di colore, si dice che è netta. La chiarezza e la purezza visiva sono caratteristiche che permettono di distinguere chiaramente ogni elemento presente, facilitando una comprensione accurata della scena. La nitidezza contribuisce a valorizzare la qualità visiva e la purezza di ciò che si osserva.
Prive di macchie nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nette
Questa pagina è dedicata alla definizione "Prive di macchie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nette'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Prive di macchie
- Risposta: NETTE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: N____
- Inizia con: N
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Nette' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Prive di macchie". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con prive: Zone prive di alture
Con macchie: muscaria: fungo tossico rosso a macchie bianche