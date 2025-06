Non soggetta a vincoli nei cruciverba: la soluzione è Libera

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non soggetta a vincoli' è 'Libera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIBERA

Curiosità e Significato di "Libera"

Vuoi sapere di più su Libera? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Libera.

Perché la soluzione è Libera? Libera indica qualcosa che non è soggetto a restrizioni, vincoli o obblighi. Si riferisce a uno stato di autonomia e indipendenza, dove si può agire senza limitazioni imposte da regole o vincoli. È un termine che esprime libertà di scelta e di movimento, favorendo un senso di apertura e possibilità illimitate. In parole semplici, essere liberi significa poter fare ciò che si desidera senza costrizioni.

Come si scrive la soluzione Libera

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non soggetta a vincoli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

I Imola

B Bologna

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L U L E E L A P L A A D N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALPE DELLA LUNA" ALPE DELLA LUNA

