La Soluzione ♚ L ascensione senza aiuti La soluzione di 17 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ARRAMPICATA LIBERA .

Significato della soluzione per L ascensione senza aiuti: Il percorso effettuato durante un'arrampicata viene detto via d'arrampicata, che è distinta dalla via ferrata, un percorso attrezzato e adatto al primo approccio alle difficoltà alpinistiche. L'arrampicata è uno sport che può essere definito come la salita di un ostacolo, sia esso una parete rocciosa, naturale espressione e terreno preferito su cui l'arrampicata si è sviluppata in tutte le sue forme, oppure un pannello artificiale o una qualsiasi struttura urbana.

