La attendono i soldati nei cruciverba: la soluzione è Libera Uscita

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La attendono i soldati' è 'Libera Uscita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIBERA USCITA

Curiosità e Significato di "Libera Uscita"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Libera Uscita, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Libera Uscita? Libera uscita è un'espressione che si utilizza per indicare la possibilità di lasciare un luogo senza restrizioni o impedimenti. Nell'ambito militare, può riferirsi a una situazione in cui i soldati possono allontanarsi senza dover affrontare controlli o formalità. In un contesto più generale, significa avere la libertà di muoversi o agire come si desidera, senza vincoli.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le matricole fra i soldatiL attendono i podisti ai blocchi di partenzaLo attendono due barboni in un lavoro di Beckett

Come si scrive la soluzione Libera Uscita

Stai cercando la risposta alla definizione "La attendono i soldati"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

I Imola

B Bologna

E Empoli

R Roma

A Ancona

U Udine

S Savona

C Como

I Imola

T Torino

A Ancona

