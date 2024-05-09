Militari appiedati nei cruciverba: la soluzione è Fanti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Militari appiedati' è 'Fanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FANTI

Soluzione Militari appiedati - Fanti

Non riesci a risolvere la definizione "Militari appiedati"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 5 lettere della soluzione Fanti:
F Firenze
A Ancona
N Napoli
T Torino
I Imola

