Intreccia vimini

Home / Soluzioni Cruciverba / Intreccia vimini

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Intreccia vimini' è 'Cestaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CESTAIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Intreccia vimini" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Intreccia vimini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cestaio? Un artigiano specializzato nel lavorare con materiali naturali crea contenitori robusti e utili, spesso a mano, utilizzando tecniche tradizionali. Questo mestiere richiede abilità nel modellare e intrecciare fili di vimini o altri materiali simili per realizzare cesti di varie forme e dimensioni. La persona che si dedica a questa attività è chiamata esperto nel realizzare questi oggetti, fondamentali nella vita quotidiana e nel trasporto di merci.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Intreccia vimini nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cestaio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Intreccia vimini" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Intreccia vimini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cestaio:

C Como E Empoli S Savona T Torino A Ancona I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Intreccia vimini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un artigiano che sa intrecciare i giunchiArtigiano che fa canestriArtigiano che intreccia viminiLa bacchetta di vimini un tempo usata dai pastoriSa intrecciare i viminiLa tecnica di lavorazione dei viminiSono di vimini intrecciati