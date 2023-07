Gattuso ex calciatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gattuso ex calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RINO

Significato/Curiosità : Gattuso ex calciatore

Gennaro Gattuso, noto anche come "Rino," è un ex calciatore italiano e un'icona del calcio. Nato il 9 gennaio 1978 a Corigliano Calabro, Gattuso ha avuto una carriera di successo nel mondo del calcio. Era noto per la sua tenacia, la determinazione e la grinta in campo, che gli hanno guadagnato il soprannome "Ringhio". Durante la sua carriera da giocatore, ha indossato la maglia del Milan e ha fatto parte della squadra che ha vinto diversi titoli, tra cui Serie A e UEFA Champions League. Dopo il ritiro dal calcio giocato, Gattuso è diventato un noto allenatore, portando avanti la sua passione per il gioco e mettendo a disposizione la sua esperienza e la sua conoscenza del calcio per guidare diverse squadre a livello nazionale e internazionale.

