Una rete… involontaria nei cruciverba: la soluzione è Autogol

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una rete… involontaria' è 'Autogol'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUTOGOL

Curiosità e Significato di Autogol

Vuoi sapere di più su Autogol? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Autogol.

Perché la soluzione è Autogol? Un autogol è quando un giocatore segna involontariamente nella propria porta, causando un vantaggio per la squadra avversaria. È un errore che può cambiare le sorti di una partita e spesso scatena emozioni contrastanti tra sorpresa e frustrazione. Si tratta di un termine molto usato anche in senso figurato, per indicare errori o decisioni sbagliate che danneggiano se stessi. Un esempio di come gli errori possano avere conseguenze imprevedibili.

Come si scrive la soluzione Autogol

La definizione "Una rete… involontaria" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

G Genova

O Otranto

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E L A N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALENA" ALENA

