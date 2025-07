È inevitabile per chi non sa stare a galla nei cruciverba: la soluzione è Annegare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È inevitabile per chi non sa stare a galla' è 'Annegare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANNEGARE

Curiosità e Significato di Annegare

La parola Annegare è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Annegare.

Perché la soluzione è Annegare? Annegare significa sprofondare o immergersi completamente, spesso a causa dell'incapacità di rimanere a galla. È usato sia in senso letterale, per chi finisce sott'acqua, sia figurato, per indicare una persona che si perde o si affonda in difficoltà o problemi. In poche parole, chi non sa stare a galla rischia di annegare, letteralmente o metaforicamente.

Come si scrive la soluzione Annegare

Stai cercando la risposta alla definizione "È inevitabile per chi non sa stare a galla"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

N Napoli

E Empoli

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

