ALFA

Curiosità e Significato di "Alfa"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Alfa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La lettera ALFA è la prima lettera dell'alfabeto greco e viene spesso usata in linguistica per indicare un prefisso privativo. In questo contesto, un prefisso privativo è un elemento morfologico che nega o indica l'assenza di una qualità, come nel caso di a- in italiano, simile all'Alfa greca nell'accezione di negazione.

Come si scrive la soluzione: Alfa

Se "In greco può essere privativo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

L Livorno

F Firenze

A Ancona

