Gloriosa Brigata sarda
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Gloriosa Brigata sarda
- Risposta: SASSARI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SSAI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Gloriosa Brigata sarda nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sassari
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