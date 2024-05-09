Gloriosa Brigata sarda

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SASSARI

Perchè la soluzione è Sassari? La Gloriosa Brigata sarda è un'unità storica che ha lasciato un segno importante nella memoria collettiva. SASSARI è il cuore di questa formazione, simbolo di coraggio e orgoglio regionale. La sua storia continua a essere un punto di riferimento per molti appassionati di storia militare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Gloriosa Brigata sarda
  • Risposta: SASSARI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SSAI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I
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Gloriosa Brigata sarda nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sassari

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