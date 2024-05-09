Gloriosa Brigata sarda

Home / Soluzioni Cruciverba / Gloriosa Brigata sarda

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gloriosa Brigata sarda' è 'Sassari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A S S A R I

Perchè la soluzione è Sassari? La Gloriosa Brigata sarda è un'unità storica che ha lasciato un segno importante nella memoria collettiva. SASSARI è il cuore di questa formazione, simbolo di coraggio e orgoglio regionale. La sua storia continua a essere un punto di riferimento per molti appassionati di storia militare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Gloriosa Brigata sarda

Gloriosa Brigata sarda Risposta: SASSARI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S S A I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Sassari' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Gloriosa Brigata sarda nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sassari

Quando la definizione "Gloriosa Brigata sarda" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sassari'.

La soluzione 'Sassari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gloriosa Brigata sarda". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.