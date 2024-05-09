Gli Americani più numerosi

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Gli Americani più numerosi' è 'Statunitensi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STATUNITENSI

Perché la soluzione è Statunitensi? Gli statunitensi rappresentano la popolazione più numerosa degli Stati Uniti, un paese noto per la sua diversità culturale e demografica. Questa comunità comprende varie etnie, religioni e tradizioni, riflettendo la storia di immigrazione e integrazione che ha caratterizzato il territorio nel corso dei secoli. La presenza di statunitensi si manifesta in ambiti sociali, politici ed economici, contribuendo a plasmare l'identità nazionale. La loro influenza si estende oltre i confini del paese, rendendo il termine un simbolo di appartenenza e identità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli Americani più numerosi". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Gli Americani più numerosi nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Statunitensi

Per risolvere la definizione "Gli Americani più numerosi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli Americani più numerosi" conferma che la soluzione 'Statunitensi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Statunitensi

S Savona T Torino A Ancona T Torino U Udine N Napoli I Imola T Torino E Empoli N Napoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli Americani più numerosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Statunitensi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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