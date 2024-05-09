Fanno presa asciugando

Home / Soluzioni Cruciverba / Fanno presa asciugando

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fanno presa asciugando' è 'Colle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLLE

Perché la soluzione è Colle? Un rilievo naturale che si forma sulla superficie terrestre, spesso con pendenze ripide, e può essere utilizzato come punto di appoggio o di osservazione. Quando si asciuga, si stabilizza e si rende stabile, offrendo un supporto solido. Questi luoghi sono spesso scelti per costruire osservatori o punti strategici grazie alla loro posizione elevata. Il termine si collega alla capacità di avere presa e stabilità, anche dopo un processo di essiccazione naturale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fanno presa asciugando" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fanno presa asciugando". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Fanno presa asciugando nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Colle

Quando la definizione "Fanno presa asciugando" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fanno presa asciugando" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Colle:

C Como O Otranto L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fanno presa asciugando" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Uno di Roma è il PalatinoAl singolare è un rilievo al plurale appiccicanoIl Quirinale per antonomasiaFanno presa sulle strade ghiacciateLocalità dove si fanno i fanghiSi fanno aiutare da un caneLe fanno i bimbi per smanceriaSi fanno girare per cuocere la carne