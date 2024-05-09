Un falegname di Collodi

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un falegname di Collodi' è 'Mastro Geppetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MASTRO GEPPETTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un falegname di Collodi" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un falegname di Collodi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Mastro Geppetto? Mastro Geppetto è un abile artigiano noto per la sua abilità nel lavorare il legno, creando figure e oggetti con grande maestria. Vive nel paese di Collodi e spesso si dedica alla realizzazione di burattini e pupazzi, che poi dà vita con la sua fantasia e il suo talento. La sua passione per il mestiere lo rende un personaggio amato e riconoscibile, simbolo di creatività e dedizione. La sua figura rappresenta l’arte del falegname e la capacità di trasformare il legno in qualcosa di magico.

Se la definizione "Un falegname di Collodi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un falegname di Collodi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Mastro Geppetto:

M Milano A Ancona S Savona T Torino R Roma O Otranto G Genova E Empoli P Padova P Padova E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un falegname di Collodi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

