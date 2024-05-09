Esperti nel mestiere

SOLUZIONE: ABILI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Esperti nel mestiere" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esperti nel mestiere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Abili? Le persone che possiedono competenze elevate in un determinato campo sono considerate molto capaci e preparate. La loro esperienza e conoscenza approfondita consentono di affrontare con sicurezza le sfide più complesse, offrendo risposte efficaci e soluzioni adeguate. Questi individui sono riconosciuti per la loro abilità nel svolgere compiti specifici e nel risolvere problemi, dimostrando un alto livello di professionalità. La loro capacità di adattarsi e di applicare le proprie competenze li rende indispensabili in vari settori.

In presenza della definizione "Esperti nel mestiere", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esperti nel mestiere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Abili:

A Ancona B Bologna I Imola L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esperti nel mestiere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

