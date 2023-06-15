Sono capaci di cavarsela nei cruciverba: la soluzione è Abili

ABILI

Curiosità e Significato di Abili

Come si scrive la soluzione Abili

Hai trovato la definizione "Sono capaci di cavarsela" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

