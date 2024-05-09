Equivalgono a circa mezzo ettaro

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Equivalgono a circa mezzo ettaro' è 'Acri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACRI

Perché la soluzione è Acri? Le acri sono unità di misura utilizzate nel settore agricolo e immobiliare per valutare la superficie di terreni o proprietà. Equivalgono a circa mezzo ettaro, consentendo di quantificare con precisione le dimensioni di aree rurali o edificabili. Questa misura, diffusa in diversi paesi, facilita il confronto tra terreni di varia estensione e supporta le transazioni commerciali nel settore. La conoscenza di questa equivalenza è fondamentale per operatori e acquirenti che desiderano valutare correttamente la grandezza di un appezzamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Equivalgono a circa mezzo ettaro". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Equivalgono a circa mezzo ettaro nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Acri

La soluzione associata alla definizione "Equivalgono a circa mezzo ettaro" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Equivalgono a circa mezzo ettaro" conferma che la soluzione 'Acri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Acri

A Ancona C Como R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Equivalgono a circa mezzo ettaro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Acri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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