Deve stare sempre all erta

Home / Soluzioni Cruciverba / Deve stare sempre all erta

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Deve stare sempre all erta' è 'Sentinella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SENTINELLA

Perché la soluzione è Sentinella? Una sentinella rappresenta una figura che deve essere sempre all’erta, pronta a intervenire in caso di pericolo o minaccia. La sua presenza richiede attenzione costante, vigilanza e prontezza di riflessi per proteggere ciò che le è affidato. La sua funzione è fondamentale per garantire sicurezza e prevenire eventuali attacchi o intrusioni indesiderate. La capacità di rimanere svegli e attenti in ogni momento è ciò che rende una sentinella un presidio efficace contro eventuali rischi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Deve stare sempre all erta". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Deve stare sempre all erta nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Sentinella

Quando la definizione "Deve stare sempre all erta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Deve stare sempre all erta" conferma che la soluzione 'Sentinella' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Sentinella

S Savona E Empoli N Napoli T Torino I Imola N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Deve stare sempre all erta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sentinella' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vigila e dà l allarmeChiede la parola d ordinePresidia e sorvegliaBisogna sempre stare attenti nel maneggiarleSi deve sempre fare il proprioDevono stare all ertaUno che sta dove non deve stareSono sempre in vena di litigare