La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DOVERE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Si deve sempre fare il proprio.

Curiosità su Si deve sempre fare il proprio: Savio deve fare in modo di tenersi obbligato il popolo in pace e in guerra; e poi lo avrà sempre fedele. evidenziando le qualità dei principati si denota... Il dovere (dal latino debere, derivato a sua volta dalla preposizione de, 'da', e dal verbo habere, 'avere') è il comportamento imposto da una norma. Poiché esistono diversi tipi di norme - ad esempio giuridiche, morali, religiose, filosofiche - si avranno altrettanti tipi di dovere a seconda del contesto.

