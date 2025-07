Presidia e sorveglia nei cruciverba: la soluzione è Sentinella

Home / Soluzioni Cruciverba / Presidia e sorveglia

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Presidia e sorveglia' è 'Sentinella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SENTINELLA

Curiosità e Significato di Sentinella

La parola Sentinella è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sentinella.

Perché la soluzione è Sentinella? SENTINELLA indica una guardia vigile e attenta, che sorveglia con costanza un luogo o un'area. È come un custode che presidia e protegge, assicurandosi che nulla sfugga al suo controllo. La parola richiama l'immagine di un sentinella sempre in allerta, pronta a intervenire in caso di necessità, garantendo sicurezza e vigilanza. Un ruolo fondamentale per tutelare ciò che ci sta a cuore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sorveglia i bracconieriSorveglia la camerataVeglia e sorveglia in albergoLi sorveglia il cuocoSorveglia e assiste sulle spiagge

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sentinella

Se "Presidia e sorveglia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O S N C I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONSCIO" CONSCIO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.