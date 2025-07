È destinato a essere piantato nei cruciverba: la soluzione è Chiodo

CHIODO

Curiosità e Significato di Chiodo

La soluzione Chiodo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Chiodo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Chiodo? Un chiodo è un piccolo elemento di metallo usato per fissare o unire materiali come legno, cartone o tessuto. È destinato a essere piantato o infilato in una superficie per mantenere tutto saldo e stabile. In sostanza, il chiodo svolge un ruolo fondamentale nei lavori di costruzione e fai-da-te, rendendo più semplici e sicuri i progetti casalinghi.

Come si scrive la soluzione Chiodo

Se "È destinato a essere piantato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E T R I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SARTIE" SARTIE

