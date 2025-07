Così è un offerta minima ma significativa nei cruciverba: la soluzione è Simbolica

SIMBOLICA

Curiosità e Significato di Simbolica

La parola Simbolica è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Simbolica.

Perché la soluzione è Simbolica? Simbolica indica qualcosa che ha un valore o un significato più che un reale impatto economico. È un'offerta minima, simbolica, che rappresenta un gesto o un impegno senza richiedere grandi spese. Spesso si usa per sottolineare un gesto simbolico di solidarietà o attenzione. In sostanza, si tratta di un segno che conta più per il messaggio che per il valore materiale.

Come si scrive la soluzione Simbolica

Se "Così è un offerta minima ma significativa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

I Imola

M Milano

B Bologna

O Otranto

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

