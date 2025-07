Servono per la Comunione nei cruciverba: la soluzione è Ostie

OSTIE

Curiosità e Significato di Ostie

La soluzione Ostie di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ostie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ostie? Le ostie sono piccole sottile fette di pane consacrate durante la messa, simbolo del corpo di Cristo nella tradizione cattolica. Vengono usate per la Comunione, momento in cui i fedeli ricevono questa sacra eucaristia come segno di comunione con Dio e tra di loro. Sono un elemento fondamentale nei riti religiosi, rappresentando la presenza divina condivisa tra credenti.

Come si scrive la soluzione Ostie

Se ti sei imbattuto nella definizione "Servono per la Comunione", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

S Savona

T Torino

I Imola

E Empoli

