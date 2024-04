La Soluzione ♚ Famoso conquistatore tartaro

La definizione e la soluzione di 9 lettere: Famoso conquistatore tartaro. TAMERLANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Famoso conquistatore tartaro: Timur Barlas (in chagatai , Temür; in persiano , Timur-e lang o Timur Lang, ossia Timur "lo zoppo"; conosciuto in Europa come Tamerlano; Kesh, 8 o 9 aprile 1336 – Farab, 19 febbraio 1405) è stato un condottiero mongolo che tra il 1370 e il 1405 conquistò larga parte dell'Asia centrale e occidentale, fondando l'impero timuride. Affascinato dalle imprese di Genghis Khan, di cui sperava di ripercorrere le orme nonostante non ne fosse un diretto discendente e provenisse da una fascia aristocratica di secondo piano, Tamerlano seppe imporsi eliminando rivali politici sin dalla gioventù, per poi affermarsi, dal 1370 in poi, come ...

