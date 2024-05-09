La città dello zampone

SOLUZIONE: MODENA

Perché la soluzione è Modena? Modena è famosa per il suo storico legame con lo zampone, un insaccato tradizionale. Questa città emiliana si distingue per le sue eccellenze gastronomiche e per la tradizione culinaria radicata nel territorio. Oltre alla gastronomia, Modena è conosciuta per il suo patrimonio artistico e culturale. La città rappresenta un punto di riferimento importante nel panorama gastronomico italiano, celebrando con orgoglio le sue specialità locali.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città dello zampone" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città dello zampone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Per risolvere la definizione "La città dello zampone", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città dello zampone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Modena:

M Milano O Otranto D Domodossola E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città dello zampone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

