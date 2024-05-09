La città dei Nisseni

Home / Soluzioni Cruciverba / La città dei Nisseni

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La città dei Nisseni' è 'Caltanissetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALTANISSETTA

Perché la soluzione è Caltanissetta? Caltanissetta è una città situata nel cuore della Sicilia, famosa per la sua storia antica e il patrimonio culturale. La città si distingue per le sue tradizioni, le chiese e i monumenti che testimoniano un passato ricco e affascinante. Si trova in una posizione strategica che ha favorito lo sviluppo economico e sociale nel corso dei secoli. Le sue origini sono legate a insediamenti nuragici e greci, rendendola un importante centro storico dell'isola.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città dei Nisseni". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La città dei Nisseni nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Caltanissetta

In presenza della definizione "La città dei Nisseni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città dei Nisseni" conferma che la soluzione 'Caltanissetta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Caltanissetta

C Como A Ancona L Livorno T Torino A Ancona N Napoli I Imola S Savona S Savona E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città dei Nisseni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Caltanissetta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Eugubini : Gubbio = Nisseni : xIl piccolo pesce pagliaccio della DisneyL abitano i nisseniLa città natale di DallaGrande città di IsraeleLa città con l ErmitageNative della città dei due mariCittà unita ad Amburgo