La città dei Nisseni
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La città dei Nisseni' è 'Caltanissetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CALTANISSETTA
Perché la soluzione è Caltanissetta? Caltanissetta è una città situata nel cuore della Sicilia, famosa per la sua storia antica e il patrimonio culturale. La città si distingue per le sue tradizioni, le chiese e i monumenti che testimoniano un passato ricco e affascinante. Si trova in una posizione strategica che ha favorito lo sviluppo economico e sociale nel corso dei secoli. Le sue origini sono legate a insediamenti nuragici e greci, rendendola un importante centro storico dell'isola.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città dei Nisseni". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
La città dei Nisseni nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Caltanissetta
In presenza della definizione "La città dei Nisseni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città dei Nisseni" conferma che la soluzione 'Caltanissetta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Caltanissetta
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città dei Nisseni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Caltanissetta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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