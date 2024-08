La Soluzione ♚ Eugubini : Gubbio = Nisseni : x La soluzione di 13 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CALTANISSETTA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CALTANISSETTA

Curiosità su Eugubini : gubbio = nisseni : x: , ma l'odierna città fu fondata verosimilmente nel X secolo durante il periodo islamico in Sicilia, quando probabilmente nacque il toponimo "Caltanissetta", sebbene siano state formulate nel tempo anche ipotesi alternative. Caltanissetta (Cartanissètta in siciliano) è un comune italiano di 58 245 abitanti, capoluogo dell'omonimo libero consorzio comunale in Sicilia. I primi ad abitare il territorio circostante furono i Sicani, che si stanziarono in diversi villaggi a partire dal XIX secolo a. C.

Altre Definizioni con caltanissetta; eugubini; gubbio; nisseni; Il piccolo pesce pagliaccio della Disney; La città dei Nisseni; L abitano i nisseni; Il Baldassini santo e patrono di Gubbio; Lo era Oderisi da Gubbio; Gli artisti come Oderisi da Gubbio;