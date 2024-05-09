Chi la usa ha finito di stare in piedi nei cruciverba: la soluzione è Sedia

Sara Verdi | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi la usa ha finito di stare in piedi' è 'Sedia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEDIA

Curiosità e Significato di Sedia

Vuoi sapere di più su Sedia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Sedia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si usa dire di chi ha la capigliatura ramataHa finito di scrivere la tesi universitariaL aereo che ha finito il suo viaggioConsentono di non stare in piediLo Stato degli Usa che ha per capitale Montpelier

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Chi la usa ha finito di stare in piedi - Sedia

Come si scrive la soluzione Sedia

La definizione "Chi la usa ha finito di stare in piedi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 5 lettere della soluzione Sedia:
S Savona
E Empoli
D Domodossola
I Imola
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A D E I B A R

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.